Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в ходе заседания в Люблинском суде Москвы

Речь идет о Руслане Костыленкове и Вячеславе Крюкове, содержащихся под стражей. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Костыленкова Максим Пашков, его подзащитный вскрыл вены прямо в клетке после того, как суд отказался изменять им меру пресечения в виде ареста. Юрист отметил, что к зданию вызвана скорая помощь: он выразил надежду, что все будет нормально. В свою очередь, адвокат Крюкова Дмитрий Иванов в интервью «Эху» подтвердил, что аналогичные действия совершил и его подзащитный. По словам юриста, у Крюкова вскрыты вены на правой и левой руке. Костыленков же, добавил Иванов, нанес себе порезы в районе горла по вене и по лицу. Адвокат также сообщил, что после случившегося всех вывели из зала суда: он выразил мнение, что инцидент является не просто криком души. Люди, считает Иванов, сходят с ума от происходящего в судах. Двое других фигурантов дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин, также находившиеся в клетке, не пострадали, отметил адвокат. В самом Люблинском суде, между тем, сообщили, что Костыленков и Крюков порезали себя лезвием бритвы. Вопрос о том, как она попала в стеклянный бокс, там отнесли к ведению руководства конвойного полка.

Фигурантам дела «Нового величия» вменяют создание экстремистского сообщества с целью свержения конституционного строя. Защита же настаивает, что речь идет о провокации силовиков. Всего на скамье подсудимых восемь человек, четверо из них – в том числе Костыленков и Крюков – находятся под стражей более полутора лет.