Суд в Киеве снял арест со всех акций дочерней компании Сбербанка

Решение обосновано тем, что акции принадлежат именно финансовой организации, а не Российской Федерации, — передает Интерфакс. Ранее Верховный суд Украины постановил, что аресту могут подлежать только те акции банка, которые принадлежат непосредственно России.

Имущество дочерней компании Сбербанка было арестовано по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в качестве компенсации за потерянную недвижимость в Крыму из-за его присоединения к России.