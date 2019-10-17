Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Ограничение может быть введено на срок до 5-ти лет со дня увольнения, — сообщается на сайте Госдумы. По действующему закону выезд бывшим сотрудникам спецслужбы может быть ограничен только если они имели доступ к секретным сведениям.
2019-10-17T18:31:00+03:00
2019-10-17T18:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 17 октября 2019
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