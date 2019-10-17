Третья в этом году смерть на ринге

От травм, полученных во время боя, скончался американец Патрик Дэй.

Патрик Дэй выступал в программе вечера, главным в котором был поединок чемпиона мира из Украины Александра Усика. В боксе этот своеобразный разогрев называют андеркатом. После двух нокаутов, Чарльз Конвелл послал его в нокаут. Дэй потерял сознание, его доставили в больницу, но принятые меры не помогли. Спортсмен впал в кому и вскоре скончался. Его промоутер Луи ди Белла сказал, что Патрику не было необходимости боксировать для заработка. Он из обеспеченной семьи, получил прекрасное образование и выходил на ринг из любви к искусству. В 22 боях Дэй одержал 17 побед, причем 6 из них нокаутом. Это уже не первая смерить в этом году. Еще две случились в июле.

В один день травмы, стоившие им жизни, получили россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян. Дадашев не хотел уходить с ринга, хотя тренер говорил ему, что он слишком много пропускает от Субриэля Матиаса, а когда наставник все же принял решение за него и выбросил полотенце, было уже поздно. Не помогла даже срочная операция. Максим умер от травмы мозга. Уго Сантильян потерял сознание когда его соперника уругвайца Арбэу объявляли победителем. Он вышел на ринг вопреки рекомендациям врачей. Предыдущий бой был слишком сложен и медики не рекомендовали боксировать еще хотя бы две недели.

Еще один случай произошел в пределах последних 12 месяцев. В декабре 2018-ого от травм погиб канадец Адонис Стивенсон.