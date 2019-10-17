Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Об этом он написал в своем Фейсбуке. Его обвинили в том, что 27 июля во время протестной акции он бросил в сторону силовика пластиковую бутылку. Митинг в этот день проходил спокойно, пока полиция не начала избивать людей, рассказывал ранее Губайдулин в эфире «Эха».

В сообщении об отъезде Губайдулин пишет, что всегда был патриотом, но последние события вынудили его уехать.

Отъезд Губайдулина вопреки подписки о невыезде не будет иметь последствий для других фигурантов «московского дела». Так считает руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Чиков напомнил, что решение оставить Губайдулина под подпиской было принято в результате общественного мнения.