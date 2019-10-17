Евросоюз и Лондон договорились о новых условиях Брекзита

Как заявил глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье, достигнут определенный прогресс.

Британский премьер Борис Джонсон уточнил, что ЕС согласился пойти на серьезные уступки по сравнению с прошлым вариантом документа. В новом варианте устраняются проблемы, в частности, связанные с Ирландией и Северной Ирландией. Достижение сделки не означает немедленного выхода Великобритании из ЕС, — напомнил «Эху» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Британский парламент рассмотрит этот вопрос в субботу. Впрочем, глава лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что новая сделка – предательская, и ее нельзя поддерживать