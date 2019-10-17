Российский МИД направит США ноту из-за американских дипломатов в Северодвинске

По утверждению Москвы, у сотрудников американского посольства не было необходимого разрешения на посещение режимной территории, однако Вашингтон настаивает на обратном.

Москва выскажет протест Вашингтону из-за нарушения, допущенного тремя дипломатами при посещении Северодвинска. Сотрудники посольства США уведомляли российские власти о поездке в Архангельск, а в итоге оказались около военного полигона, на котором в августе произошло ЧП. Об этом рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

О том, что американцы не обращались за необходимыми документами, рассказал РИА Новости председатель совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов. Он пояснил, что для посещения города иностранцами необходимо разрешение ФСБ, а для поездки в село Нёнокса, рядом с которым расположен военно-морской полигон, требуется санкция Минобороны.

О том, что трех дипломатов еще в минувший понедельник сняли с поезда в Северодвинске, стало известно накануне вечером. Источник «Интерфакса» назвал их фамилии и должности – военно-морской атташе Кёртис, военный атташе Данн и атташе Арриола. В действиях сотрудников посольства якобы усмотрели признаки административного правонарушения, которое наказывается штрафом до пяти тысяч рублей и выдворением из страны. Мария Захарова подчеркнула, что задерживать их не стали. По информации МИДа, после инцидента они сели в машину и отправились в сторону Москвы.

Между тем, в пресс-службе Госдепа рассказали, что дипломаты находились в Архангельской области с официальной поездкой и заранее уведомили о ней российское Минобороны.

На военно-морском полигоне рядом с Нёноксой 8 августа произошел взрыв во ходе испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Известно как минимум о пяти погибших.