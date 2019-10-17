Бывший главный следователь Москвы Александр Дрыманов не признал вину в суде

Его обвиняют в получении взятки в миллион долларов.

Александр Дрыманов подчеркнул, что обвинения против него выдвинули в качестве атаки на Следственный комитет и на его председателя Александра Бастрыкина. По словам бывшего главы московского СК, об этом говорит то, что задерживали его сотрудники Федеральной Службы Безопасности. Дрыманов также подчеркнул, что претензии к нему совершенно безосновательны, и обвинители даже не могут назвать время и место совершения преступления.

По версии следствия, бывший генерал и еще трое сотрудников СК получили миллион долларов за то, что смягчили обвинение и меру пресечения соратнику Захария Калашова, которого называют вором в законе.

Это обвинение раскритиковал не только Дрыманов, но и остальные фигуранты дела. Так, полковник Михаил Максименко отметил ,что у него в принципе не было полномочий, чтобы сделать то ,в чем его обвиняют. А третий фигурант дела, Алексей Крамаренко, подчеркнул, что это дело уникальное, поскольку им приписывают получение взятки, но самого взяткодателя так и не выявили. Позже адвокат Крамаренко Елена Фидулова отметила, что не нашли и самих денег, о которых идет речь.

Обвинение полностью основано на показаниях бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова Его в зале суда не было, поскольку ранее он уже признал вину. Прокурор утверждает, что показаний этого человека хватает для того, чтобы обвинить офицеров Следственного комитета в организации преступного сговора. Сами фигуранты дела утверждают, что Никандров мог оговорить бывших коллег из-за ухудшения здоровья во время его содержания в СИЗО.

Рассмотрение дела в Мосгорсуде продолжится пятого ноября.