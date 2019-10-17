Четверых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» отпустили из-под стражи

Речь идет, в том числе, о пожарных, занимавшихся тушением возгорания.

Содержание в СИЗО отменили начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара Андрею Бурсину, а также Игорю Полозиненко и Александру Никитину, чья компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне». Ко всем из них применили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранты дела смогут находиться дома, но им запретят пользоваться телефоном и интернетом. Об их освобождении просило гособвинение: оно подчеркнуло, что дальше держать обвиняемых под стражей не позволяет закон. В то же время потерпевшие настаивали на максимально строгом ограничении свободы.

При этом обвиняемых выпустят из СИЗО не сразу, а только когда закончится максимально положенный по закону срок ареста. Так, в частности, начальника пожарного караула Сергея Генина отпустят 26 октября, а руководившего тушением пожара Андрея Бурсина – 6 декабря. Пожарным вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Под стражей они находятся с весны прошлого года.

Вместе с тем еще четверо фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» останутся в СИЗО. Среди них – экс-гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова, а также управляющая ТЦ Надежда Судденок. Им вменяют оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности. Срок содержания под стражей для них продлен до конца января следующего года.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в марте прошлого года. Возгорание произошло на верхнем этаже, где находился кинотеатр и детская зона. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них – дети. Еще 79 человек пострадали.