В Крыму сегодня вспоминают жертв трагедии, которая произошла год назад в Керченском политехническом колледже

Утром в республике провели минуту молчания. В Симферополе состоялся траурный митинг. Памятный знак установлен у здания колледжа.

Напомню, 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли, более 50-ти пострадали.

Для каждого жителя Керчи это до сих пор больная тема, — сказала в интервью интернет-изданию КерчНэт преподаватель колледжа Елена Полюшкина.

Большинство школ в Крыму до сих пор не обеспечены профессиональной охраной. Об этом сообщила ТАСС и.о. министра образования республики Наталья Гончарова. По ее словам, только 1% пользуется услугами Росгвардии и 10% заключили договор с частными охранными предприятиями.

Не дополнительная охрана, а профессионализм учителей способен прекратить подлобные трагедии, — считает первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.