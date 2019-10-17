Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 18:00, 17 октября 2019

МИД России призвал россиян проявлять осторожность в Барселоне, где не прекращаются массовые акции протеста

МИД России призвал россиян проявлять осторожность в Барселоне, где не прекращаются массовые акции протеста сторонников независимости Каталонии. В ходе беспорядков россияне не пострадали. Ситуация в столице испанской автономии обостряется. В Барселоне не мало наших граждан,  — рассказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ломидзе не исключила, что на будущей неделе будут прекращены чартерные рейсы в Барселону.
Минувшей ночью в ходе столкновений с полицией получили травмы около 80-ти человек. некоторые подробности «Эху» рассказала корреспондент ТАСС Екатерина Воробьева.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство решением суда по делу бывших каталонских чиновников. Они получили длительные тюремные сроки за попытку проведения референдума о независимости. Для сохранения общественного порядка Мадрид рассматривает разные сценарии, — сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявила, что каталонцы добивались отличных результатов, не прибегая к жестким методам.

Глава правительства Каталонии считает, что нет оправдания тем, кто поджигает автомобили и совершает другие акты вандализма. Протест должен быть всегда мирным.

После трех дней массовых протестов, в ходе которых глава регионального правительства Каталонии игнорировал просьбы высказаться против уличного насилия, Ким Торра, наконец, выступил по местному телевидению с призывом прекратить беспорядки, — сообщают зарубежные СМИ.

Глава правительства Каталонии впервые публично осудил организованные сепаратистами беспорядки, заявив, что они должны незамедлительно прекратиться, передает Би-би-си. – Нет никаких оснований или оправданий для поджога автомобилей и прочего вандализма. Торра напомнил, что движение за независимость Каталонии всегда осуждало насилие, продолжая придерживаться этой позиции и теперь. Ранее, как пишет сайт Си-би-эс ньюз, глава регионального кабинета министров, цитата, «ярый сепаратист, которого критики прозвали ксенофобом, сам встал в ряды протестующих, заявив, что он хочет быть рядом с народом», конец цитаты. Наблюдатели отмечают, что телевыступление Торры было «коротким и спешно организованным». Он выступил после того, как с аналогичным посланием к нации обратился временно исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес, который также напрямую осудил насилие на улицах каталонских городов, в первую очередь, Барселоны.

Центр города, главная туристическая достопримечательность, известная своими изысканными зданиями и расслабленной атмосферой, стал за эти дни непригодным для прогулок, отмечает корреспондент Ассошиейтед пресс. Один из архитекторов Барселоны в интервью Информагентству заметил, что насилие воспроизводится лишь незначительным меньшинством сторонников независимости.
Премьер Педро Санчес в этой связи подчеркнул, что жесткие уличные столкновения не подвигнут его к принятию крайних мер, несмотря на то, что ряд лидеров оппозиционных политических партий призывают его воспользоваться ситуацией и ударить по сепаратистски настроенным политикам, стоящим во главе региона, в преддверии парламентских выборов, намеченных на 10 ноября. «Правительство Испании ответит на это «твердыми, спокойными и едиными действиями», — сказал Санчес в телеобращении, обвинив в столкновениях «организованные группы экстремистов», добавив, что его не удастся втянуть в «нарастающий по спирали водоворот насилия».

Напомним, что протесты по всей Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 региональным политикам в связи с организованным ими два года назад референдумом о независимости, который центральные власти признали незаконным.

Как будут развиваться события в Каталонии, предсказать пока сложно, сказал «Эху» научный сотрудник центра испанских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

По словам Филатова, актуальных опросов общественного мнения нет. Важно понять как жители Испании отреагируют на протесты в Барселоне.

События в Барселоне повлияют не только на внутреннюю политику Испании, но и окажут воздействие на взаимодействие страны с мировым сообществом. Такое мнение «Эху» высказала доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко.

Прохоренко добавила, что беспорядки в Барселоне станут мощным имиджевым ударом по стране. По ее словам, Евросоюз серьезно задумается, прежде чем оказывать помощь Испании.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 114 6 7814 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

7,5 лет за 9,5 грамм. Кущи правосудия Я ничего не берусь утверждать. Я лишь знаю, что отличительным признаком антисемитизма является не просто ненависть к евреям, а стремление к глумлению над ними…

5 461 6 37351 13.10
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Это вызвало неоднозначную реакцию в Белоруссии, многие хотели бы видеть у себя памятники своим национальным героям…

5 95 6 8103 15.10
8читать ;смотреть
Kбелоруссия, памятники, общество, пушкин, видео, события
Блоги

Ольга Алимова, депутат Госдумы: Вернуть смертную казнь в Россию! Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома…

5 260 6 25857 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, трагедии, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Кто стоит за ракетной атакой на иранский танкер в Красном море? Если иранцы установят, что их нефтяной танкер подвергся ракетной атаке, то при всех вариантах, не зависимо от версий, в самое ближайшее время мы можем стать свидетелями иранского возмездия…

5 150 6 16108 11.10
Kиран, саудовская аравия, сша, израиль, нефть, конфликты, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Посмотрим, чья возьмет Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит у сторонников войны до победного конца…

5 67 6 7614 11.10
Kукраина, зеленский, рф, политика, конфликты, войны, мнения
Новости

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию Он принял такое решение после предъявления нового обвинения – на сей раз по статье об угрозе применения насилия к силовику…

5 44 6 5147
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Солидарность со Светланой Прокопьевой: слово и дело за каждого из нас Ведущие российские СМИ одновременно опубликовали колонку «Семь лет за две страницы текста» журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой, ей грозит тюремное заключение сроком до семи лет…

5 46 6 5432 14.10
Kправозащита, общество, журналистика, мнения
Голосование
Поддерживаете ли вы возвращение смертной казни?
5 116 6 15448 11.10
Блоги

РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах «С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — сказано в документе, поступившем в Госдуму…

5 67 6 9125 11:55
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…

5 73 6 10496 11.10
Kобщество, журналисты, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Путинизм» — это ложь, война и коррупция «Путинизм» — это украденная нормальная жизнь. А вся суета вокруг обсуждения «путинизма» — это попытка навязать троллинг, начать таким образом избирательную кампанию-2024...

5 102 6 15685 10:52
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, мнения
Новости

РФ решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года…

5 53 6 8145
Новости

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдуллин уехал из России Об этом он сам сообщил в Фейсбуке…

5 49 6 7730
Блоги

Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан Также лидер Северной Кореи посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы…

5 82 6 13073 16.10
Kкндр, фото, власть, политика, события
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Возврат смертной казни — это шаг к концу России Обычно говорят: «давайте введем для педофилов». Друзья мои, педофилия — это болезнь. С диагнозом и анамнезом, кого еще из больных мы будем убивать? Психов? Инвалидов? Стариков?..

5 247 6 39656 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

РФ решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года…

5 53 6 7892
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Всех этих преступников, всех этих убийц, всех этих садистов просто включить в национальную гвардию — 340 тысяч человек. Это же вообще беспримерная история…

5 122 6 95126 12.10
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы возвращение смертной казни?
5 115 6 15319 11.10
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Обе эти инициативы — сверху Зная, как работает дума, я могу сделать два вывода – либо спикеры утратили контроль над депутатским корпусом, либо это не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты…

5 120 6 167156 13.10
Kполитика, общество, мнения
Блоги

+ В Саратове толпа пыталась отбить у полицейских подозреваемого в убийстве девятилетней девочки В Саратове толпа пыталась отбить у полицейских подозреваемого в убийстве девятилетней девочки В итоге людей разогнали с помощью спецсредств…

5 189 6 66969 11.10
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8113323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4228361

Сегодня в эфире