МИД России призвал россиян проявлять осторожность в Барселоне, где не прекращаются массовые акции протеста сторонников независимости Каталонии. В ходе беспорядков россияне не пострадали. Ситуация в столице испанской автономии обостряется. В Барселоне не мало наших граждан, — рассказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ломидзе не исключила, что на будущей неделе будут прекращены чартерные рейсы в Барселону.

Минувшей ночью в ходе столкновений с полицией получили травмы около 80-ти человек. некоторые подробности «Эху» рассказала корреспондент ТАСС Екатерина Воробьева.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство решением суда по делу бывших каталонских чиновников. Они получили длительные тюремные сроки за попытку проведения референдума о независимости. Для сохранения общественного порядка Мадрид рассматривает разные сценарии, — сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявила, что каталонцы добивались отличных результатов, не прибегая к жестким методам.

Глава правительства Каталонии считает, что нет оправдания тем, кто поджигает автомобили и совершает другие акты вандализма. Протест должен быть всегда мирным.

После трех дней массовых протестов, в ходе которых глава регионального правительства Каталонии игнорировал просьбы высказаться против уличного насилия, Ким Торра, наконец, выступил по местному телевидению с призывом прекратить беспорядки, — сообщают зарубежные СМИ.

Глава правительства Каталонии впервые публично осудил организованные сепаратистами беспорядки, заявив, что они должны незамедлительно прекратиться, передает Би-би-си. – Нет никаких оснований или оправданий для поджога автомобилей и прочего вандализма. Торра напомнил, что движение за независимость Каталонии всегда осуждало насилие, продолжая придерживаться этой позиции и теперь. Ранее, как пишет сайт Си-би-эс ньюз, глава регионального кабинета министров, цитата, «ярый сепаратист, которого критики прозвали ксенофобом, сам встал в ряды протестующих, заявив, что он хочет быть рядом с народом», конец цитаты. Наблюдатели отмечают, что телевыступление Торры было «коротким и спешно организованным». Он выступил после того, как с аналогичным посланием к нации обратился временно исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес, который также напрямую осудил насилие на улицах каталонских городов, в первую очередь, Барселоны.

Центр города, главная туристическая достопримечательность, известная своими изысканными зданиями и расслабленной атмосферой, стал за эти дни непригодным для прогулок, отмечает корреспондент Ассошиейтед пресс. Один из архитекторов Барселоны в интервью Информагентству заметил, что насилие воспроизводится лишь незначительным меньшинством сторонников независимости.

Премьер Педро Санчес в этой связи подчеркнул, что жесткие уличные столкновения не подвигнут его к принятию крайних мер, несмотря на то, что ряд лидеров оппозиционных политических партий призывают его воспользоваться ситуацией и ударить по сепаратистски настроенным политикам, стоящим во главе региона, в преддверии парламентских выборов, намеченных на 10 ноября. «Правительство Испании ответит на это «твердыми, спокойными и едиными действиями», — сказал Санчес в телеобращении, обвинив в столкновениях «организованные группы экстремистов», добавив, что его не удастся втянуть в «нарастающий по спирали водоворот насилия».

Напомним, что протесты по всей Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 региональным политикам в связи с организованным ими два года назад референдумом о независимости, который центральные власти признали незаконным.

Как будут развиваться события в Каталонии, предсказать пока сложно, сказал «Эху» научный сотрудник центра испанских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

По словам Филатова, актуальных опросов общественного мнения нет. Важно понять как жители Испании отреагируют на протесты в Барселоне.

События в Барселоне повлияют не только на внутреннюю политику Испании, но и окажут воздействие на взаимодействие страны с мировым сообществом. Такое мнение «Эху» высказала доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко.

Прохоренко добавила, что беспорядки в Барселоне станут мощным имиджевым ударом по стране. По ее словам, Евросоюз серьезно задумается, прежде чем оказывать помощь Испании.