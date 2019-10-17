Суд вынес предупреждение екатеринбургскому СМИ за ссылку на видео рэпера Гуфа с содержанием нецензурной лексики

Сегодня суд вынес предупреждение редактору информационного агентства «Политсовет» Алексею Шабурову, как должностному лицу, из-за ссылки на пост рэпера Гуфа, содержащего мат. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что суд не стал штрафовать издание.

По словам А.Шабурова, Роскомнадзор составил протокол на екатеринбургское агентство «Политсовет» из-за ссылки на пост с нецензурной лексикой в инстаграме рэпера Гуфа.

«После выборов в Мосгордуму, когда был скандал с клипом Тимати и Гуфа, про это написали новость со ссылкой на ролик Гуфа, где было обращение рэпера. Роскомнадзор составил протокол и потребовал удалить эту гиперссылку. И вот сегодня состоялся суд, меня признали виновным, и было вынесено предупреждение, но штрафовать издание не стали», — сказал он.