Минтранс поддерживает снижение ненаказуемого лимита скорости для водителей до 10-ти километров в час

Но с условием, что на федеральных трассах при этом будет повышена максимально допустимая скорость. Об этом сказал первый зам.главы ведомство Иннокентий Алафинов, — передает ТАСС. Чиновник напомнил, что изначально ненаказуемый лимит 20 километров в час был введен из-за несовершенства первых систем фото— и видеофиксации.
2019-10-17T17:31:00+03:00
2019-10-17T17:31:55+03:00
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17:31, 17 октября 2019
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