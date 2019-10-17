Минтранс поддерживает снижение ненаказуемого лимита скорости для водителей до 10-ти километров в час

Но с условием, что на федеральных трассах при этом будет повышена максимально допустимая скорость. Об этом сказал первый зам.главы ведомство Иннокентий Алафинов, — передает ТАСС. Чиновник напомнил, что изначально ненаказуемый лимит 20 километров в час был введен из-за несовершенства первых систем фото— и видеофиксации.