В Конституционный суд Армении пришли следователи

Это связано с возбужденным делом об узурпации власти. Депутат парламента Арман Барабаджанян подал заявление в Генпрокуратуру о том, что глава Конституционного суда Грайр Товмасян занял свой пост незаконно, — передает ТАСС. Следственные мероприятия проводят также в штаб-квартире Республиканской партии, членом которой был Товмасян. Недавно Конституционный суд отказался рассматривать прошение парламента об отставке своего председателя. Его ухода добивается правящая партия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.