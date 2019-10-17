В Конституционный суд Армении пришли следователи

Это связано с возбужденным делом об узурпации власти. Депутат парламента Арман Барабаджанян подал заявление в Генпрокуратуру о том, что глава Конституционного суда Грайр Товмасян занял свой пост незаконно, — передает ТАСС. Следственные мероприятия проводят также в штаб-квартире Республиканской партии, членом которой был Товмасян. Недавно Конституционный суд отказался рассматривать прошение парламента об отставке своего председателя. Его ухода добивается правящая партия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
2019-10-17T17:31:00+03:00
2019-10-17T17:31:38+03:00
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17:31, 17 октября 2019
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