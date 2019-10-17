Министр физкультуры и спорта Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела

Романа Маркова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и хищении 6-ти миллионов рублей, — сообщили в СК. До этого дома у чиновника и в его служебном кабинете прошли обыски.
2019-10-17T17:31:00+03:00
2019-10-17T17:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 17 октября 2019
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