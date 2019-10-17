Осужденный в России по обвинению в шпионаже норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сторону защиты. Берг был задержан в Москве в декабре 2017-го года. Его приговорили к 14-ти годам колонии.
2019-10-17T17:30:00+03:00
2019-10-17T17:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 17 октября 2019
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