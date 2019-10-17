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17:30, 17 октября 2019

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского» дела Евгению Коваленко

Он был осужден на 3,5 года по обвинению в броске урны в бойца ОМОНа на акции 27-го июля. Отклонила жалобу стороны защиты судья Евгения Жигарева. Выступая с последним словом, Коваленко сказал, что на его глазах силовики били участников мирной акции руками и дубинками, независимо от того, были это мужчины или женщины. По его словам, бросок урны был жестом отчаяния после того, как полицейский ударил Коваленко в шею, — передает Интерфакс.



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