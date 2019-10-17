Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост

Об этом сообщили газета «Московский комсомолец» и Интерфакс со ссылкой на источник в Кремле. По данным СМИ, претензий к его работе у Кремля нет, а отставка может быть связана с достижением предельного для госслужбы возраста — в сентябре Федотову исполнилось 70. Сам он возможную отставку не подтверждает. По словам источников, его место может занять бывший главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий Первого канала Валерий Фадеев. Он также отказался от комментариев.
2019-10-17T17:04:00+03:00
2019-10-17T17:04:47+03:00
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17:04, 17 октября 2019
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