Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост

Об этом сообщили газета «Московский комсомолец» и Интерфакс со ссылкой на источник в Кремле. По данным СМИ, претензий к его работе у Кремля нет, а отставка может быть связана с достижением предельного для госслужбы возраста — в сентябре Федотову исполнилось 70. Сам он возможную отставку не подтверждает. По словам источников, его место может занять бывший главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий Первого канала Валерий Фадеев. Он также отказался от комментариев.