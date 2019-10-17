Фигурант «московского» дела Айдар Губайдулин покинул Россию

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке. Его отъезд, вопреки подписке о невыезде, не будет иметь последствий для остальных фигурантов. Об этом сказал «Эху» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

IT-специалист компании «Сбербанк Технологии» Айдар Губайдулин был обвинен в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27-го июля. По версии обвинения, он бросил в сторону силовика пластиковую бутылку. Молодой человек был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде после крупных митингов.