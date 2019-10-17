Гособвинение попросило от 4,5 до 8 лет колонии для полицейских, обвиняемых в гибели подростка в отделе полиции

Гособвинение попросило от 4,5 до 8 лет колонии для бурятских полицейских, обвиняемых в гибели подростка в отделе полиции. Дело рассматривает Верховный суд республики.

Полицейские проходят по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. На скамье подсудимых всего 5 человек, передает интернет-издание «Медиазона». Одному из них – экс-начальнику отделения по раскрытию имущественных преступлений Андрею Павлову – также вменяют причинение тяжких последствий. Для него прокуратура просит назначить 8 лет колонии. Речь идет об инциденте, произошедшем в подвале отдела полиции летом 2016 года. По версии следствия его сотрудники под пытками пытались добиться от 17-летнего Никиты Кобелева признания в краже.

Юношу, согласно материалам дела, положили на лавку, затем обмотали одеялом, а тело закрепили скотчем. После этого, как отмечается, на Кобелева надели противогаз и начали его избивать, а один из полицейских сел на него и сдавил трубку забора воздуха. В этот момент, как считает следствие, подростка стошнило, но из-за того, что рвотная масса не могла выйти из противогаза, он ее вдохнул и в результате задохнулся.

Полицейские не признают своей вины, а бурятское управление МВД отказалось их увольнять до приговора суда.