Российский МИД направит США ноту протеста из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск

Они уведомляли российские власти о том, что едут в Архангельск, а на самом деле оказались возле военного полигона, где в августе произошло ЧП. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В августе на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома и двое военных. В Росатоме сообщили, что испытывали ракету на радиоизотопных источниках питания. По версии американских СМИ, неудачный запуск крылатой ракеты на ядерной тяге был раньше, а взрыв произошел, когда ее доставали из моря на поверхность. Во время ЧП был зафиксирован всплеск радиации.