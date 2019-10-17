Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн оправдан по делу о сексуальном домогательстве

Об этом сообщает газета «Дейли Экспресс» со ссылкой на решение суда. Она отмечает, что Гаскойн был задержан еще в августе прошлого года после жалобы женщины, которая утверждала, что он коснулся ее тела в поезде.

Бывшему футболисту 52. Он лечился от алкоголизма. В прошлом году Гаскойну проломили череп в результате драки в отеле. Спортсмен был включен в Зал славы английского футбола.