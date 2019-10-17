Великобритании не потребуется новой отсрочки выхода из ЕС

Лондон и Брюссель заключили сделку об условиях брекзита, — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном. Как передает ТАСС, они ограничились короткими заявлениями и не стали отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого Юнкер закричал в микрофон «эгегей!», а когда шум стих, добавил: «мне грустно, когда я думаю о брекзит». После этого оба лидера ушли.

Соглашение должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС. Ожидается, что Британия покинет содружество 31-го октября.