Власти Северодвинска: Американские дипломаты не имели права посещать Северодвинск и поселок Ненокса

Это заявил РИА глава городского совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов. По его словам, на посещение города иностранцам нужно разрешение ФСБ, а чтобы попасть в Неноксу, нужен спецпропуск от Минобороны. В Северодвинске строятся новейшие атомные подлодки, а в Неноксе находится военный полигон, где испытывают новое оружие.

Ранее стало известно, что трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. В августе на морском полигоне рядом с Неноксой произошел взрыв, погибли, по официальным данным, пять сотрудников Росатома и двое военных. Сообщалось, что это связано с испытаниями ракеты с радиоизотопными источниками питания. По словам ученых, взорвался малогабаритный ядерный реактор.