Суд в Кемерово освободил из СИЗО четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Трое обвиняемых выйдут из изоляторов 26-го октября, еще один – 6-го декабря, когда истекут предыдущие судебные решения о продлении меры пресечения, — передает РИА.

Пожар в торговом центре произошел в марте прошлого года. Погибли 60 человек, большинство из них дети.