Суд в Новосибирске досрочно освободил бывшего лидера местного отделения «Единой России», осужденного за мошенничество на миллиард рублей. 66-летний Юрий Глазычев поблагодарил судью Татьяну Черных за конструктивное решение, — пишет газета «Коммерсантъ». Ранее его приговорили к 5 годам колонии.
2019-10-17T16:30:00+03:00
2019-10-17T16:31:37+03:00
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16:30, 17 октября 2019
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