Суд в Новосибирске досрочно освободил бывшего лидера местного отделения «Единой России», осужденного за мошенничество на миллиард рублей. 66-летний Юрий Глазычев поблагодарил судью Татьяну Черных за конструктивное решение, — пишет газета «Коммерсантъ». Ранее его приговорили к 5 годам колонии.