Глава ФСБ Бортников сообщил, что США помогли предотвратить теракты на территории России

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сообщил глава ФСБ журналистам.

Он рассказал об этом в Сочи после международного совещания руководителей спецслужб.

По словам Бортникова, США и РФ обмениваются данными и помогают друг другу в расследовании случившихся атак, и это не зависит от политической обстановки в мире.

О каких конкретно терактах речь идет сейчас, глава ФСБ не уточнил.

Ранее Соединенные Штаты предупредили российских специалистов о теракте, готовящемся в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а Россия помогала расследовать атаки во время марафона в Бостоне.