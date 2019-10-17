Власти Венеции решили ввести новый налог на въезд в город

От 3 до 10 евро будут платить все, кто приезжает на один день. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор. Оплатить налог путешественники смогут с помощью мобильного приложения, разрабатываются и другие способы. Штраф за неуплату составит 450 евро.