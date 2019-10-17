Власти Венеции решили ввести новый налог на въезд в город

От 3 до 10 евро будут платить все, кто приезжает на один день. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор. Оплатить налог путешественники смогут с помощью мобильного приложения, разрабатываются и другие способы. Штраф за неуплату составит 450 евро.
2019-10-17T16:04:00+03:00
2019-10-17T16:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 17 октября 2019
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