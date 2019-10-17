Британские депутаты наделили себя правом вносить поправки в соглашение ЕС по Брекзит

В субботу они должны рассмотреть новую сделку, которую заключил сегодня с Брюсселем Борис Джонсон. Британский премьер утверждает, что ЕС пошел на серьезные уступки, в том числе по вопросу Северной Ирландии. Он надеется, что сделка будет одобрена, как и предполагалось, до 31 октября. В то же время, глава лейбористом Джереми Корбин назвал новое соглашение предательским.
2019-10-17T16:04:00+03:00
2019-10-17T16:04:34+03:00
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16:04, 17 октября 2019
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