Британские депутаты наделили себя правом вносить поправки в соглашение ЕС по Брекзит

В субботу они должны рассмотреть новую сделку, которую заключил сегодня с Брюсселем Борис Джонсон. Британский премьер утверждает, что ЕС пошел на серьезные уступки, в том числе по вопросу Северной Ирландии. Он надеется, что сделка будет одобрена, как и предполагалось, до 31 октября. В то же время, глава лейбористом Джереми Корбин назвал новое соглашение предательским.