Около 80 человек пострадали минувшей ночью в ходе беспорядков в Барселоне

Пресса называет столкновения протестующих с полицией самыми ожесточенными за последние три дня.

Ситуация в Барселоне и окрестностях продолжает накаляться. 80 раненых, 33 задержанных – таковы итоги минувшей ночи. Несмотря на стычки с полицией, протестующим удалось заблокировать несколько автомобильных трасс в Каталонии. В том числе речь идет о шоссе, ведущем во Францию, пишет Associated Press. Самые радикальные протестующие забрасывали полицейских камнями и «коктейлями Молотова», а те отвечали стрельбой резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. С начала протестов полиция задержала уже около сотни человек, рассказал сегодня министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Он подчеркнул, что правительство страны предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности.

К обострению противостояния привели суровые приговоры каталонским политикам, причастным к попытке проведения референдума о независимости региона. Девять человек признали виновными в мятеже и приговорили к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое получили крупные штрафы.

Завтра в Каталонии пройдет всеобщая забастовка сторонников независимости региона. Протесты могут превысить по размаху манифестации последних дней.