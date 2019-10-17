Руководитель общественной палаты Валерий Фадеев может сменить Михаила Федотова на посту главы президентского совета по правам человека. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Ранее член СПЧ Ева Меркачева подтвердила, что Федотов в ближайшее время покинет пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре ему исполнилось 70 лет.

Если отставка подтвердится, этот важнейший орган перестанет существовать в привычном виде. Такое мнение «Эху» высказала замдиректора организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.

«Для того чтобы государство нормально функционировало, абсолютно необходимы нормальные каналы обратной связи с обществом. За последние годы в России таких каналов практически не осталось. Государство теряет представление о том, какие вопросы заботят общество, какие проблемы смогут оказаться потенциально взрывными. СПЧ оставался одним из очень немногих подобных каналов. В тот момент, когда совет в его нынешнем составе прекратит работу, уровень обратной связи понизится ниже критического», — сказала она.

Если на этот пост, как предполагается, будет назначен Валерий Фадеев, Совет перестанет специализироваться на независимой правозащитной деятельности, считает Татьяна

Отметим, что ни Фадеев, ни Федотов информацию пока не комментируют.