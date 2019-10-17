Из-за потепления в Москве в домах снизят температуру отопления

Об этом сообщила Московская объединенная энергетическая компания. Ее специалисты напоминают, что подобное регулирование температуры всегда затруднено из-за объективных причин. Так, южная и северная стороны дома прогреваются по-разному. Сегодня в Москве установлен температурный рекорд: воздух прогрелся до 18 градусов.