Власти Швеции запросят у России документы по делу дипломата Рауля Валленберга

Как стало известно Интерфаксу, в случае отказа вопрос будет поднят на самом высоком уровне. Еще несколько лет назад семья дипломата направила в Москву вопросы по делу. Однако, доступ к архивам ей не предоставили. По официальной версии, Валленберг, спасший жизни десяткам тысяч евреев во время войны, умер на Лубянке от инфаркта. Многие историки в этом сомневаются.
2019-10-17T15:46:00+03:00
2019-10-17T15:47:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521069-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:46, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…