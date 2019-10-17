Власти Швеции запросят у России документы по делу дипломата Рауля Валленберга

Как стало известно Интерфаксу, в случае отказа вопрос будет поднят на самом высоком уровне. Еще несколько лет назад семья дипломата направила в Москву вопросы по делу. Однако, доступ к архивам ей не предоставили. По официальной версии, Валленберг, спасший жизни десяткам тысяч евреев во время войны, умер на Лубянке от инфаркта. Многие историки в этом сомневаются.