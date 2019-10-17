Дмитрий Медведев призвал министров не засорять русский язык англицизмами

Главе правительства не понравилось использованное им самим слово «проактивный». «Термин, конечно, не очень хороший», — сказал Медведев. РБК напоминает, что в 2016 году премьер в шутку предложил переименовать кофе американо в «руссиано».
2019-10-17T15:31:00+03:00
2019-10-17T15:31:58+03:00
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15:31, 17 октября 2019
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