Российские туроператоры переносят и отменяют экскурсии в испанской Барселоне из-за массовых протестов

При этом в ходе беспорядков никто из россиян не пострадал. МИД России призывает проявлять осторожность на улицах Барселоны. Там минувшей ночью были разбиты витрины многих магазинов, подожжены деревья, светофоры, парковочные автоматы. В ходе столкновений с полицией пострадали около восьмидесяти человек. Жители Каталонии недовольны решением суда по делу бывших каталонских чиновников. Они получили длительные сроки за организацию референдума о независимости.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) около тысячи примерно россиян находится сейчас на территории Барселоны. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, отметив, что в основном в это время года многие туристы едут в Испанию самостоятельно, а не через турфирмы.

Ранее российские туроператоры стали переносить отменять экскурсии в испанской Барселоне из-за массовых акций протестов на улицах. «У туристов, которые находятся на морских курортах Коста-Браво, нет никаких проблем, отдых туристов протекает без изменений. Наибольшая концентрация зоны риска — это Барселона. Под риском подразумевается то, что центр полностью будет перекрыт. В данный момент примерно тысяч россиян находится там. Большинство это самостоятельные туристы. Потому что туроператоры уже не производят организованный завоз туристов в эту страну», — сказала М.Ломидзе.

По ее словам, основная угроза для путешествующих, это беспорядки, которые могут пройти в пятницу, потому что ожидаются многотысячные уличные выступления граждан.

«Передвигаться по городу будет сложно и небезопасно. Российский МИД выпустил рекомендацию с осторожностью принимать решения о поездке в этот город и передвижения по нему, особенно массовые скопления людей. Самое главное — возникнут проблемы с транспортными артериями, поскольку выступающие планируют блокировать автомобильные и железные дороги, а также пошел разговор, что будет блокирован аэропорт. Соответственно туристам самостоятельно придется отслеживать эту ситуацию. Часть авиакомпаний могут отменить рейсы или перенести их на более поздние даты, и за этим тоже надо будет наблюдать самостоятельно», — подчеркнула М.Ломидзе.

Она также отметила, что с будущей недели будут прекращены чартерные рейсы в Испанию.