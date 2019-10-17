На учениях «Гром 2019» под руководством Путина произвели пуски баллистических ракет

Как сообщает Минобороны России: «Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания».

Были выполнены пуски с подводных лодок, кораблей, ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер», и с бомбардировщиков. Пуски прошли из акватории Баренцева, Каспийского и Охотского морей по полигонам Кура, Чижа и Пембой(на Камчатке, в Архангельской области и в Коми соответственно).

Стратегические учения «Гром-2019» проходят 15-17 октября.