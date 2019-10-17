Генеральная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа»

Это связано с информацией об увеличении тарифов на международные перелеты с 28 октября. Ранее Минтранс заявил, что изучит ситуацию. Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах. Авиакомпания сообщила, что для исполнения решения суда будет включать в тариф стоимость услуги регистрации. Это приведет к тому, что цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
2019-10-17T15:03:00+03:00
2019-10-17T15:04:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 17 октября 2019
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