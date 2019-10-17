Бывший руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов не признал в суде вину в получении взяток

Он назвал уголовное дело в отношении себя заказным. Мосгорсуд сегодня начал рассматривать по существу дело Дрыманова, а также бывшего начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и бывшего руководителя Управления ведомства по Центральному округу столицы Алексея Крамаренко. Следствие утверждает, что все они действовали в составе организованной группы. Общая сумма взятки составила миллион долларов.
2019-10-17T15:02:00+03:00
2019-10-17T15:02:48+03:00
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15:02, 17 октября 2019
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