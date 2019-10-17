Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов может покинуть свой пост в ближайшие дни

По неподтвержденным данным, это связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

О грядущем уходе Федотова с должности главы СПЧ сообщили источники «Московского комсомольца» и «Интерфакса». Собеседник агентства утверждает, что ему на смену, вероятно, придет нынешний руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев. Основным кандидатом его называют также источники РБК, подчеркивая, что у секретаря ОП есть достаточный опыт работы.

18 сентября Федотову исполнилось 70 лет – согласно законодательству, это предельный возраст пребывания на госслужбе. Этим и объясняется его скорый уход, говорят источники. О близкой отставке главы СПЧ агентству ТАСС рассказала и член Совета Ева Меркачева. Между тем, собеседник РБК в СПЧ подчеркивает, что президент Владимир Путин мог продлить контракт Федотову, но не стал этого делать.

Официально эта информация пока не подтверждена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кадровые вопросы, Фадеев и Федотов также не стали говорить о грядущих перестановках в руководстве СПЧ.

Федотов возглавлял Совет по правам человека с 2010 года. Одной из главных задач СПЧ он называл «десталинизацию общественного сознания».