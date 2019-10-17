В Третьяковской галерее открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения Василия Поленова

В инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения Василия Поленова, одного из крупнейших русских живописцев.
Выставка продлится до 16 февраля следующего года.
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В инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения Василия Поленова, одного из крупнейших русских живописцев.
Выставка продлится до 16 февраля следующего года.
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…