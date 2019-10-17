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14:31, 17 октября 2019

Британские лейбористы уже призывают отвергнуть новую сделку по выходу страны из ЕС

Британские лейбористы уже призывают отвергнуть новую сделку по выходу страны из ЕС, которую премьер Борис Джонсон согласовал с Брюсселем. По словам лидера партии Джереми Корбина, эта предательская сделка не объединит страну, а поставит под угрозу ее продовольственную безопасность, урежет экологические стандарты и права рабочих. По данным британских СМИ, в субботу лейбористы в парламенте поддержат идею повторного референдума по Брекзиту. Между тем, Борис Джонсон уверен, что Великобритания успеет ратифицировать новое соглашение с ЕС до 31 октября.



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