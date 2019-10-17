Британские лейбористы уже призывают отвергнуть новую сделку по выходу страны из ЕС, которую премьер Борис Джонсон согласовал с Брюсселем. По словам лидера партии Джереми Корбина, эта предательская сделка не объединит страну, а поставит под угрозу ее продовольственную безопасность, урежет экологические стандарты и права рабочих. По данным британских СМИ, в субботу лейбористы в парламенте поддержат идею повторного референдума по Брекзиту. Между тем, Борис Джонсон уверен, что Великобритания успеет ратифицировать новое соглашение с ЕС до 31 октября.
2019-10-17T14:31:00+03:00
2019-10-17T14:33:57+03:00
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14:31, 17 октября 2019
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