Британские лейбористы уже призывают отвергнуть новую сделку по выходу страны из ЕС, которую премьер Борис Джонсон согласовал с Брюсселем. По словам лидера партии Джереми Корбина, эта предательская сделка не объединит страну, а поставит под угрозу ее продовольственную безопасность, урежет экологические стандарты и права рабочих. По данным британских СМИ, в субботу лейбористы в парламенте поддержат идею повторного референдума по Брекзиту. Между тем, Борис Джонсон уверен, что Великобритания успеет ратифицировать новое соглашение с ЕС до 31 октября.