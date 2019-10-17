Роскосмос ужесточил порядок выезда за границу для сотрудников подведомственных предприятий

Как пишут «Ведомости», ограничения коснулись и тех, кто не имеет доступа к государственной тайне. Из обязали письменно уведомлять о поездках и их целях, а также соблюдать рекомендации о мерах безопасности. Повод – нарастание геополитической напряженности и ужесточение санкций в отношении России.
2019-10-17T14:31:00+03:00
2019-10-17T14:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 17 октября 2019
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