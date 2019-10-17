Роскосмос ужесточил порядок выезда за границу для сотрудников подведомственных предприятий

Как пишут «Ведомости», ограничения коснулись и тех, кто не имеет доступа к государственной тайне. Из обязали письменно уведомлять о поездках и их целях, а также соблюдать рекомендации о мерах безопасности. Повод – нарастание геополитической напряженности и ужесточение санкций в отношении России.