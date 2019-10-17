Руководитель общественной палаты Фадеев может сменить Федотова на посту главы президентского совета по правам человека

Руководитель общественной палаты Валерий Фадеев может сменить Михаила Федотова на посту главы президентского совета по правам человека. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Ранее член СПЧ Ева Меркачева подтвердила, что Федотов в ближайшее время покинет пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре ему исполнилось 70 лет. Отметим, что ни Фадеев, ни Федотов информацию пока не комментируют.