Траурный митинг состоялся сегодня в Симферополе в память о погибших год назад в Керченском политехническом колледже

К импровизированному мемориалу пришли сотни людей. Они возлагали цветы. Чиновники говорили о том, что важно не допустить повторения трагедии. В самой Керчи открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. Утром прошла минута молчания. Напомню, год назад 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего сам покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли, более 50-ти пострадали.
2019-10-17T14:30:00+03:00
2019-10-17T14:30:33+03:00
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14:30, 17 октября 2019
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