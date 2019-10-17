Траурный митинг состоялся сегодня в Симферополе в память о погибших год назад в Керченском политехническом колледже

К импровизированному мемориалу пришли сотни людей. Они возлагали цветы. Чиновники говорили о том, что важно не допустить повторения трагедии. В самой Керчи открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. Утром прошла минута молчания. Напомню, год назад 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего сам покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли, более 50-ти пострадали.