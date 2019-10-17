В правительственных кругах Анкары расценили письмо Трампа Эрдогану как «лишенное дипломатической вежливости»

В правительственных кругах Анкары расценили письмо Трампа Эрдогану по поводу наступления турецких войск в северной Сирии как «лишенное дипломатической вежливости», сообщают зарубежные СМИ.

Послание, в котором Дональд Трамп, в стилистике часто публикуемых им твитов, призывает своего турецкого коллегу «не быть дураком», «не строить из себя крутого» и не обрекать свою экономику на разрушение в преддверии грозящих ей американских санкций, по прочтении было выброшено Эрдоганом в урну, сообщает Би-би-си, ссылаясь на источники в Анкаре. Как выяснило издание, текст конфиденциального послания, подлинность которого была накануне подтверждена в Белом доме, был отправлен Трампом еще 9 октября, в день начала наступления турецкой армии на сирийские позиции курдов. Отмечается, что начало операции турецких войск под названием «Источник мира» и стало ответом Эрдогана на дерзкое, с его точки зрения, послание американского коллеги. Тот также призвал главу Турции «заключить хорошую сделку», чтобы избежать гибели тысяч людей и тем самым «заслужить благосклонность истории», пишет Нью-Йорк таймс. Перед началом турецкой операции Трамп сообщил, что «уничтожит экономику» этой страны, если Анкара сделает что-то, «выходящее, по его мнению, за рамки», отмечает издание.

15 октября США ввели санкции в отношении министерств энергетики, обороны и внутренних дел Турции.