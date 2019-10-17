Сирийские курды обвинили турецких военных в использовании запрещенного оружия в Сирии

Они призывают международное сообщество провести специальное расследование. По некоторым данным, речь может идти об использовании снарядов, содержащих фосфор и напалм. Курды утверждают, что во время турецкой операции погибли более 200 мирных жителей, свыше 600 ранены.
2019-10-17T14:08:00+03:00
2019-10-17T14:09:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:08, 17 октября 2019
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