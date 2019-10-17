Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов покидает свой пост, сообщила «Интерфаксу» член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, отставка связана с предельным возрастом нахождения на госслужбе: в сентябре Федотову исполнилось 70 лет. Его может сменить руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев. Сам Федотов не стал комментировать информацию о своем уходе.
2019-10-17T14:08:00+03:00
2019-10-17T14:08:37+03:00
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14:08, 17 октября 2019
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