МИД России направит ноту в посольство США в связи с происшествием в Северодвинске

Ранее СМИ сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме. Американское посольство утверждает, что дипломаты находились в Нёноксе в рамках официальной поездки.

Американцы уведомляли о поездке в Архангельск, а на самом деле оказались рядом с испытательным полигоном, — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, Вашингтон выражает недовольство обращением с американскими дипломатами, но не называет истинных причин, по которым они приезжают в Россию. Захарова утверждает, что представители посольства США в России постоянно пытаются попасть в закрытые районы.