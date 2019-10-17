Власти Великобритании и ЕС достигли нового соглашения по Брекзиту

Обе стороны заявили, что довольны договоренностью.

О достижении новой сделки по Брекзиту сообщил в своем Твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, назвавший ее «справедливой и сбалансированной». Удовлетворенность новым соглашением выразил и глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что ЕС согласился пойти на серьезные уступки по сравнению с прошлым вариантом соглашения – по словам политика, обе стороны «возвращают контроль» над процессом. Джонсон также выразил надежду на то, что Великобритания сможет осуществить Брекзит в течение двух недель. В соответствии с планом Лондон должен покинуть ЕС до 31 октября. Наконец, премьер подчеркнул, что новая сделка позволит построить отношения с ЕС на основе свободной торговли и дружеского взаимодействия.

В субботу соглашение предстоит одобрить британскому парламенту, но лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил о намерении отвергнуть и новый вариант. Политик утверждает, что предложенная Джонсоном сделка еще хуже той, о которой договорилась экс-премьер Тереза Мэй. По словам Корбина, соглашение в том числе ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании и ударит по системе здравоохранения.

Сделку Лондона и Брюсселя также должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза – они решат судьбу соглашения на двухдневном саммите ЕС, который открывается сегодня в бельгийской столице.