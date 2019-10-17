Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Губайдулин, по версии следствия, на акции 27 июля бросил в полицейского пластиковой бутылкой, но не попал. Молодой человек виновным себя не признает.

Причиной отъезда стало задержание новых фигурантов «московского дела» и очередные заседания по делам Константина Котова, Егора Жукова и Самариддина Раджабова. Об этом Губайдулин рассказал в интервью интернет-изданию Insider. Программист считает, что он не сможет рассчитывать на положительный для себя исход дела. Он также отметил, что не вернется в Россию, пока не сменится власть, а на вопрос о своем местонахождении сказал, что это – «одна хорошая европейская страна». В свою очередь, в Фейсбуке Губайдуллин написал, что благодарит всех за поддержку, любит Москву и Россию, и отметил, что «всегда был патриотом». Тем временем адвокат программиста Максим Пашков рассказал, что следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны. Во вторник Губайдулину предъявили новое обвинение – в угрозе применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Чуть ранее следователи обвиняли его в покушении на применение такого насилия. По словам Пашкова, в СК ранее утверждали, что программист бросил в омоновца полную бутылку с водой и не попал. Теперь же, говорит адвокат, следователи согласились с тем, что тара была пустой.

В середине сентября Мещанский суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру и освободил из СИЗО под подписку о невыезде.

Акция 27 июля проходила очень спокойно – до тех пор, пока полиция не начала избивать людей. Об этом Айдар Губайдулин рассказывал в эфире «Эха Москвы».

Отъезд Губайдулина из России вопреки подписке о невыезде не будет иметь последствий для других фигурантов «московского дела», — считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Чиков уверен, что решение освободить Губайдулина из СИЗО под подписку о невыезде было принято в результате общественного давления.